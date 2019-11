ROMA – Fissata la data, il 2 aprile 2020 in Cassazione per il processo a carico di Roberto Guzzetti, già condannato in Corte d’Assise a Como in primo grado a 24 anni (successivamente pena scesa a 22 anni in Appello) per l’omicidio dell’anziana Maria Adeodata Losa, di 87 anni.

Guzzetti è difeso dalle avvocate Patrizia e Marilena Guglielmana.

Il delitto era avvenuto giugno nel 2016 nella frazione Sogno di Torre de’ Busi.