OLGINATE – La Nuova Pallacanestro Olginate è l’unica società di basket della provincia lecchese impegnata in un campionato, per di più nazionale, eppure il campo da gioco del PalaRavasio è dichiarato inagibile, costringendo la squadra a trasferire i propri allenamenti in altri impianti a partire dal 12 febbraio. Anche l’incontro imminente con la Bakery Piacenza è stato spostato.

“Questa – spiega il presidente Fausto Chiappa – è una mazzata pesantissima per la nostra società che sta affrontando una stagione dalle immense difficoltà createsi dall’emergenza sanitaria, dalle enormi richieste di interventi per mettere in sicurezza atleti e staff tecnico, dalla mancanza dell’introito finanziario del pubblico, da ben quattro trasferte in Sicilia e dalla difficoltà nel trovare il supporto finanziario degli sponsor, visto che anche loro stanno vivendo momenti difficili. A tutto questo dobbiamo subire la beffa di essere penalizzati sportivamente per non poter giocare nella nostra struttura e nel dover sopportare costi aggiuntivi per il trasferimento di allenamenti e partite”.