MOLTENO – La società sportiva di Pallamano H.C. San Giorgio Molteno comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2023/24 con il giocatore italo argentino Tomas Bernachea.

Un sodalizio che si è consolidato su una visione comune e su progetti ambiziosi della società moltenese e del giocatore, che lo scorso anno ha raggiunto la Serie A Gold e la vittoria della Coppa Italia di categoria, con la squadra altoatesina dell’Eppan.

“Ho iniziato a giocare a pallamano all’età di 10 anni, nel 2005. Gli anni successivi, ho giocato con diverse squadre argentine, inizialmente con Sedalo, poi con i team del Sag Villa Ballester, Sag Polvorines, Racing Club e AACF Quilmes. Lo scorso anno la mia prima esperienza in Italia, a Vigasio fino al dicembre 2022 e successivamente sono passato all’ Eppan, dove abbiamo conquistato la Serie A Gold e la Coppa Italia dell’A2 – spiega il giocatore -. La passione per la pallamano nasce perché ho studiato in una scuola tedesca, che aveva all’interno una società sportiva, quindi per gli studenti era facile avvicinarsi e conoscere la pallamano. L’opportunità di praticarla mi ha permesso di sviluppare questa passione”.

“Conoscevo Molteno, avendo affronto il team due volte nella scorsa stagione e successivamente ai playoff di Chieti. Questa squadra mi ha fatto sempre un’ottima impressione, soprattutto perché è una squadra giovane con un bel gruppo. Il mio contatto è avvenuto tramite il mio agente. Appena mi ha proposto Molteno, il mio interesse è stato immediato, proprio perché avevo visto la squadra e nel frattempo conosciuto la società ed il suo progetto”.

“Per questa stagione spero di poter competere per il campionato e alla fine della stagione cercare di vincerlo. Dobbiamo lavorare molto e conoscerci prima in campo. Ma sapere di avere una squadra molto competitiva, genera in me grande aspettative. Per i tifosi del Molteno sento che l’obbligo da giocatore è sempre quello di dare tutto. Ho voglia di giocare, perché ho visto l’intensità in cui si vive la pallamano al palazzetto di Molteno e l’atmosfera che si genera, è davvero qualcosa di impressionante” conclude Bernachea.