MERANO (BZ) – Troppi errori in fase difensiva, poca lucidità e concretezza in fase offensiva. Poi purtroppo mettiamoci il problema ad inizio partita a Dorin Dragnea che ha subito una forte botta al torace e le precarie condizioni di Edoardo Dell’Orto. Con questo, non si cercano certo scusanti nella sconfitta incassata dal Salumificio Riva Molteno sul campo del Merano nel match valido per la terza giornata di andata del campionato della Serie A Beretta.

Locali più uniti nei vari reparti, mentre la formazione del tecnico Rodriguez è apparsa poco reattiva in difesa, con il solo Gabriele Randes che ha effettuato un’ottima prestazione dove con le sue parate ha tenuto in piedi squadra e partita. In attacco invece da segnalare la buona prova di Daniele Soldi, che ha realizzato la sua miglior prestazione stagionale con 7 reti.

La cronaca vede un Salumificio Riva Molteno che parte bene portandosi sull’1-3 e di seguito sul 4-7. L’Alperia Merano rientra però in partita trovando il pareggio sull’11-11 infilando poi un parziale di 4-0. Primo tempo che si conclude sul 15-13.

Nella ripresa i locali sono ancora in partita, con Molteno che spreca diverse occasioni in attacco, concedendo qualcosa di troppo in difesa. Si va sul 24-20 ed il Molteno prova a rientrare nel match sino al 28-26 ma deve alzare bandiera bianca quando Merano si riporta sul +4 con il punteggio di 30-26. Finale di partita dove la formazione moltenese esce sconfitta con il risultato di 32-28 sul campo del Merano, con un Salumificio Riva Molteno ancora costretto a rinviare l’appuntamento con la prima vittoria nel massimo campionato italiano.

Salumificio Riva Molteno: Alonso 4, Beretta, Brambilla 1, Dall’Aglio 4, Dell’Orto, Dragnea, Galizia 2, Gligic 1, Mella, Randes, G.Redaelli 3, Riva 2, Soldi 7, Sperti 4, Tagni, Zanoletti.