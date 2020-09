MOLTENO – “Il mio sogno è quello di disputare il campionato di Serie A1” aveva rilasciato Daniele Zanoletti nella sua prima intervista circa sei anni fa; oggi quel sogno si sta realizzando.

Sabato parte la nuova stagione e “Zano” non può non essere emozionato. È lui il capitano del Salumificio F.lli Riva Molteno e, proprio per questo motivo, sarà una serata ancor più importante: “Ci aspetta la prima di campionato sabato 5 settembre contro Brixen, partita che sarà tutt’altro che facile visto il livello della nostra avversaria. Ovviamente ci faremo valere in campo fino all’ultimo secondo e daremo tutto, come sempre, per cercare di portare a casa i primi importanti punti di questa stagione”.

Un Molteno, visto quello che è emerso dalle varie amichevoli, decisamente in buone condizioni: “Arriviamo dal torneo di Cassano, dove abbiamo dimostrato che stiamo lavorando nella giusta direzione. Ogni giocatore, dal primo all’ultimo, ha lavorato e sta lavorando duramente per essere nelle migliori condizioni possibili e questo ci dà una buona iniezione di fiducia per affrontare la prima di campionato. Naturalmente sappiamo che abbiamo ancora molto su cui lavorare, per poter ottenere ulteriori margini di miglioramento”.

Unica nota negativa, l’assenza del pubblico; il debutto nella Serie A Beretta, al PalaSangiorgio, con il tifo delle grandi occasioni, sarebbe stata una fotografia sportiva perfetta: “Ci dispiace molto iniziare questa nuova stagione senza la presenza del nostro fantastico pubblico (non vediamo davvero l’ora che possa tornare a vederci), ma sappiamo che potremo contare su un tifo “smart” da parte di tutti i nostri sostenitori tramite le dirette delle partite sulla piattaforma Eleven Sport“.

E, per concludere, un saluto speciale: “Ci tengo a ringraziare la nostra società, che anche in mezzo a mille problemi e restrizioni sorte in questo difficile periodo, è riuscita a fornirci tutto il supporto per permettere di allenarci e farci trovare preparati per questo importante appuntamento. Ai miei compagni di squadra dico full gas e forza Molteno”.