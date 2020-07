MOLTENO – Il ruolo di centrale è nella pallamano una delle posizioni di maggior responsabilità per il gioco dell’intera squadra. Proprio per questo, nella prossima stagione in Serie A1, l’H.C. San Giorgio Molteno affiderà questa importante posizione al rumeno Dorin Dragnea, giocatore di spessore, il quale nel suo paese ha vestito le maglie più importanti delle squadre in prima lega tra le quali Csm Ploiesti e Steaua Bucarest. Un giocatore possente, 86kg per un metro e novanta di altezza, Dorin ha dimostrato sin da subito le sue ottime qualità tecniche nelle ultime partite della scorsa stagione.

Con Dorin iniziamo l’intervista chiedendo come ha trascorso sino ad ora la sua nuova esperienza a Molteno:

“Posso dire che sono passati circa sei mesi dal mio arrivo a Molteno e sono contento di questa nuova esperienza, iniziata in un contesto veramente molto particolare. Sono felice di essere stato in grado di aiutare la mia squadra ed insieme abbiamo fatto un grande campionato, fino a che abbiamo avuto modo di giocare. Per la maggior parte del tempo, ho gestito tutto ciò che mi ero prefissato di fare durante questo periodo, sia sul piano personale ma soprattutto sotto l’aspetto fisico ed atletico”.

Dorin, quale è stato il tuo primo pensiero quando hai saputo del passaggio in A1?

“Prima di tutto voglio congratularmi con i miei compagni di squadra, il personale tecnico e le persone della società per lo sforzo compiuto la scorsa stagione. Il lavoro svolto da tutte le persone che fanno parte della squadra della pallamano a Molteno è stato veramente incredibile ed eccellente. Accedere alla prima lega in Italia è stato un obiettivo raggiunto. Ovviamente ero preoccupato per la pandemia e per quello che la federazione poteva decidere in merito a questa emergenza. Alla fine penso che la decisione presa sia stata quella giusta, dove al congelamento del campionato la nostra squadra era prima in classifica. Alla notizia della promozione in A1, il mio telefono ha iniziato a suonare, ricevendo ed inviando le congratulazioni tra i miei compagni di squadra”.

Come vedi l’inizio della prossima stagiona agonistica?

“Inizialmente sarà un periodo di allenamento fisico e tecnico-tattico in cui ci concentreremo al massimo, ma senza lavoro non si può ottenere nulla. Dobbiamo avere anche le giuste motivazioni negli allenamenti di squadra e sono certo che ritrovarci tutti insieme, con le restrizioni del caso, avrà un qualcosa di particolare: ci darà la giusta carica”.

Dorin, il Salumificio F.lli Riva Molteno ha inserito importanti innesti. Conosci i nuovi arrivati e cosa ne pensi del lavoro che la società sta facendo in vista della prossima stagione?

“Non conosco personalmente questi ragazzi ma penso che con la loro esperienza in ambito nazionale ed internazionale, aiuteranno molto la squadra e saremo un ottimo gruppo, costruito da giocatori esperti e giovani molto promettenti. La società secondo il mio parere ha fatto un ottimo lavoro. Dal mio punto di vista il Molteno ha inserito atleti che possano rafforzare quelle situazioni tattiche e tecniche di gioco, indispensabili per essere competitivi in Serie A1 e per cercare di conquistare il nostro primo obbiettivo”.

Secondo te che ruolo potrebbe avere il Molteno nel prossimo campionato?

“La nostra squadra prima di tutto deve raggiungere il suo obiettivo nella prossima stagione, ossia la salvezza. Avremo un ruolo importante, poiché siamo una squadra ambiziosa e desiderosa di lavorare, non ci tireremo indietro di fronte a nessuno”.

Cosa speri di ottenere, a livello personale e di squadra, nella prossima stagione?

“A livello personale, vorrei cercare di essere nel mio ruolo uno dei primi giocatori stranieri nella prima lega italiana ed a livello di squadra cercare di ottenere il prima possibile la permanenza in Serie A1 e perché no, ambire alla Final Eight per la Coppa Italia”.