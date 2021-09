MOLTENO – Comincia ufficialmente la nuova stagione 2021-2022 del Salumificio Riva Molteno. Sabato sera alle 18:30, la formazione del nuovo tecnico Branko Dumnic, scenderà in campo per la prima giornata di andata del campionato di Serie A2. E sarà subito un derby lombardo, molto sentito da entrambe le squadre.

Il Salumificio Riva Molteno farà infatti visita al team bresciano del Metelli Cologne, compagine allenata da Adnan Hodzic: dopo l’esperienza in A1, l’anno scorso in A2 questa squadra ha saputo ritagliarsi il giusto spazio, esprimendo un’ottima pallamano e dimostrando di essere competitiva, completa e capace di mettere in seria difficoltà anche le formazioni di vertice.

Cologne e Molteno, in qualche modo, si assomigliano sul piano progettuale. Entrambe le società hanno fatto la scelta di puntare su una rosa di giocatori locali, cresciuti nel proprio vivaio. Il Salumificio Riva Molteno, comunque, non si nasconde più di tanto. È consapevole che affronterà formazioni di rispetto, di sostanza e di carattere. Per conquistare la promozione, ci vuole compattezza di squadra, determinazione e potenziale tecnico.

“Ci siamo allenati molto bene – dice il ds Matteo Somaschini -, pur non riuscendo a disputare molte amichevoli. Il coach ha a disposizione tutti i ragazzi. Sappiamo che Cologne è una squadra forte, sia in fase difensiva, sia in rapidità nelle ripartenze. Bisogna rimanere molto concentrati e compatti. C’è la giusta tensione. Siamo una squadra giovane, ma molti dei nostri ragazzi, hanno fatto esperienza anche in Serie A. Dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi, rimanere concentrati e giocare la nostra pallamano”.