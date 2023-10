MOLTENO – In campo sabato sera per la quarta giornata di andata del campionato di Serie A Silver di pallamano la formazione del Salumificio Riva Molteno, che ha fatto visita al Romagna che arrivava da tre pareggi consecutivi. I padroni di casa mantengono l’imbattibilità stagionale, ottenendo la prima vittoria superando il Molteno (terza sconfitta in campionato) con il risultato di 31-29, dopo che i lecchesi avevano chiuso i primi trenta minuti di gioco in vantaggio 16-18.

Nella prima frazione di gioco, grande prova di Tomas Bernachea, sue otto delle nove realizzazioni rimarcate nel match. Sicuramente il Salumificio Riva Molteno, in questa prima parte, avrebbe potuto chiudere la partita, mancando qualche realizzazione in fase offensiva. Nella ripresa la squadra di Dumnic mantiene sempre le due reti di vantaggio per i primi cinque minuti di gioco. I padroni di casa infilano un parziale di 5-1 portandosi sul 23-22. Il Molteno non riesce più a trovare il sorpasso, e nemmeno a pareggiare la partita, con Romagna che riesce anche a portarsi sul +3 (28-25) al 24’ minuto di gioco.

“Peccato per il fatto che nel secondo tempo abbiamo avuto anche, in due occasioni, la palla per andare sul +3 – spiega il ds Matteo Somaschini – ed invece il Romagna non solo si è avvicinato ulteriormente, ma ha trovato un gap importante. È diventato un problema quello di non saper chiudere le partite, o almeno, allungare il divario sulle avversarie nei momenti cruciali del match. È un Molteno che gioca bene ma deve anche essere tranquillo nel gestire certe situazioni di gioco. Da segnalare l’ottima prova di Bernachea che ha giocato bene, segnando reti importanti, e che sta diventando un perno nel gioco di Dumnic. Anche i nostri portieri, Randes e Donadello, sono stati all’altezza della situazione. Bisogna essere cinici e precisi sotto rete – conclude Somaschini – e chiudere anzi tempo queste partite, per fare il salto di maturità che purtroppo oggi ci manca”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 8, Redaelli, Mella 2, Bonanomi, D’Aguanno, St. Riva, Tagni 1, Colombo 1, Cuzzupè, Bernachea 9, Sa. Riva, De Angelis 7, Beretta, Campestrini 1, Randes