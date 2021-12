MOLTENO – Prima della pausa di campionato per le festività natalizie e gli impegni della nazionale, il campionato di pallamano della Serie A2 Girone A, proponeva gli incontri della tredicesima ed ultima partita del girone di andata, con il team lecchese del Salumificio Riva Molteno che ospitava il Vigasio. La parola d’ordine era vittoria. La squadra del tecnico montenegrino Branko Dumnic è tornata in campo al PalaSangiorgio affrontando appunto la squadra veneta del Vigasio. Il Molteno fa il suo dovere vincendo il match 31-22 (primo tempo 15-12), pur evidenziando ancora qualche calo di concentrazione in alcuni frangenti del match.

LA CRONACA

La squadra oro nero parte forte portandosi sul 7-2. In evidenza Andrea Brambilla e Nicolò Garroni. La compagine ospite non ci sta, riuscendo a portarsi anche sul -1 (9-8) attorno al ventunesimo minuto, infilando un parziale di 0-3. È un momento particolare del match. Il tecnico Dumnic dà la giusta carica ai ragazzi ed il Molteno allunga nuovamente grazie alle marcature dei vari Redaelli, Crippa, Garroni e Campestrini, ed i padroni di casa rientrano negli spogliatoi sul + 3 (15-12). Nel secondo tempo, dopo un inizio equilibrato, attorno all’ottavo minuto della ripresa, la squadra moltenese prende il largo portandosi in breve tempo sul +9. Vanno a rete quasi tutti i giocatori a referto, segno di grande compattezza del gruppo, e con alcuni cambi tattici che hanno messo in difficoltà la squadra veneta. Il divario non cambia fino alla fine. Il Salumificio Riva Molteno vince, chiudendo il girone di andata con un importante vittoria ed il terzo posto in classifica.

Salumificio Riva Molteno: Zanoletti, Garroni 8, Redaelli 3, Galizia 4, Mella 3, Sala, Brambilla 4, M. Colombo, Ilic, Tagni 1, L. Colombo 2, Sangiorgio, Riva 1, Crippa 2, Beretta, Campestrini 3.