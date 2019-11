COLOGNE – Una partita dai due volti quella giocata dal Salumificio F.lli Riva Molteno contro il team bresciano del Leno nel match valido per la settima giornata di andata del campionato nazionale di serie A2.

L’H.C. San Giorgio Molteno ha vinto questa sfida 25-11, esito abbastanza eloquente, ma scaturito grazie ad una prova convincente della nostra squadra solo nella seconda parte del match.

Già, perché il primo tempo, si era concluso 5-6, risultato assolutamente anomalo nella pallamano, dovuto non solo al merito delle due difese, ma soprattutto a qualche errore di troppo degli ospiti in fase offensiva, rei di aver avuto un approccio superficiale alla partita, sintomo forse di una convinzione nel superare facilmente la squadra del Leno. Il tecnico spagnolo Alfredo Rodriguez ha cambiato più volte gli effettivi in campo, anche per lanciare un segnale forte ai propri giocatori.

Nella ripresa la musica è stata decisamente un’altra. La squadra ha infilato un parziale di 9 a 2, dominando e vincendo meritatamente la partita con il punteggio di 25-11.

Da segnalare il debutto ufficiale del mancino greco Alexander Koureta (autore di cinque reti) ed il primo gol stagionale del giovane Manuel Redaelli. L’H.C. San Giorgio Molteno rimane in testa al girone insieme al Medalp Tirol che sabato prossimo incontrerà per lo scontro al vertice in Austria ad Innsbruck.