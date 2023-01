MOLTENO – I dettagli hanno fatto la differenza. Si può così riassumere la bellissima ed emozionante partita tra la compagine lecchese del Salumificio Riva Molteno e la Pallamano Trieste, in una splendida cornice di pubblico. Risultato finale di 24-25 a favore della squadra triestina (primo tempo 10 -10), in una partita giocata punto a punto e ricca di colpi si scena, che ha tenuto in sospeso sino alla fine il risultato finale.

La parte cruciale del match nel secondo tempo, con Trieste che riesce a sei minuti dal suono della sirena, a portarsi sul +3 (20-23), e di seguito, sul 21-24. Il Molteno non molla, accorcia le distanze andando in rete con Marko Vidovic e Davide Tagni (23-24). Mancano meno di cento secondi dalla fine. Trieste trova la rete con Raojkovic, e subito, risponde ancora Vidovic. Siamo sul 24-25 e mancano sessantasei secondi al termine del match.

Il Trieste ha in mano la palla del +2, ma incorre in gioco passivo, ed il Salumificio Riva Molteno a undici secondi dalla fine ha in mano la palla del pareggio con Vidovic, che tira poco sopra la traversa. Nulla da fare. Trieste vince. Peccato per Molteno.

Il commento della partita da parte del ds Matteo Somaschini: “Un ottimo primo tempo da parte di Molteno, con il nostro portiere Randes in grande spolvero, evidenziando tutte le sue capacità tecniche. Abbiamo raggiunto anche un vantaggio di quattro reti, con De Angelis davvero sul pezzo, regalando dei palloni impeccabili per Redaelli e Vidovic. Trieste è ritornato in partita con affanno ma con grande compattezza di squadra. Nel secondo tempo si è giocato in perfetto equilibrio, con Molteno che in due circostanze è rimasto avanti di una rete. Trascinati da Radojkovic, gli ospiti sono riusciti a trovare un minimo gap. Peccato solo che a dieci secondi dalla fine abbiamo avuto l’occasione per pareggiare. Nota positiva che Molteno – conclude Somaschini – anche stasera ha dimostrato di essere una squadra combattiva e competitiva. Bravo Trieste, ma Molteno ha giocato alla pari contro una grande squadra”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 5, G.Redaelli 4, Galizia, Mella, Bonanomi 2, D’Aguanno, Vidovic 5, Tagni 5, Colombo, Riva, De Angelis 2, Beretta, M. Redaelli, Campestrini 1, Randes.