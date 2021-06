SIENA – Mercoledì 2 giugno chiusa la stagione 2020-2021 del campionato di Pallamano Serie A Beretta. Il Salumificio Riva Molteno era impegnato a Siena contro la locale formazione dell’Ego, sesta forza del campionato. La squadra del tecnico Salvatore Onelli esce sconfitta 34-32 dalla trasferta toscana, con una buona prestazione del team pur non avendo più nulla da chiedere a questa stagione.

LA CRONACA

La squadra lecchese parte bene portandosi sullo 0-2 grazie alle reti di Daniele Soldi e Marko Knezevic. Siena ritorna subito in partita, ma Molteno si riporta ancora sul +2. La partita è molto equilibrata e Siena trova il primo vantaggio (11-10) attorno al ventesimo minuto. Primo tempo che si conclude 17-15.

Nella ripresa il team senese ingrana decisamente molto bene ed infila un parziale di 3-0. La squadra di coach Onelli è meno lucida nelle ripartenze, commettendo qualche errore di troppo nel finalizzare alcune conclusioni in attacco. Il Salumificio Riva Molteno ha la palla anche del pareggio, ma l’occasione purtroppo sfuma. Siena, allunga sul +3 vincendo la sfida 34-32.

Il commento di coach Onelli nel post partita: “Una buona partita quella disputata dal Molteno soprattutto nel primo tempo. Purtroppo siamo stati troppo legati nel secondo tempo, lasciando troppo spazio alle loro giocate, e noi, poco lucidi in fase offensiva. La partita l’abbiamo rimessa in piedi, ma non siamo riusciti a concretizzare due contropiedi importanti per l’esito del match. Comunque abbiamo affrontato un’ ottima squadra. Sono soddisfatto della prestazione della squadra anche se con una maggiore precisione avremmo anche potuto ottenere qualcosa di meglio”.

Salumificio Riva Molteno: Alonso 2, Beretta, Brambilla 2, Dall’Aglio 2, Dedovic, Dell’Orto, Galizia, Gligic 1, Knezevic 6, Mella 5, Randes, Redaelli 3, Riva 1, Soldi 6, Tagni 4, Zanoletti.