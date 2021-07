MOLTENO – Non ha bisogno di presentazioni, per lui parlano i risultati ottenuti, la sua carriera sulle varie panchine d’Italia ed Europa, e non solo, il suo palmares. Il nuovo direttore tecnico per le prossime tre stagioni dell’H.C. San Giorgio Molteno sarà Branko Dumnic. Un arrivo importante nella cittadina lecchese, al quale la società ha affidato il nuovo ed l’importante progetto basato sulla crescita dei giovani di talento del territorio ed alcuni importanti innesti a partire dal prossimo campionato di Serie A2.

Oltre alla prima squadra, Dumnic avrà l’incarico di direttore tecnico, coadiuvato dal responsabile del settore giovanili oro-nero Esteban Alonso, per le squadre Under 9, 11, 13, 15, 17, 20 maschili e femminili.

Un innesto molto importante per un progetto altrettanto ambizioso della società moltenese guidata dal presidente Livio Redaelli. Un tecnico che alle sue spalle ha una grande esperienza ed una grande conoscenza della pallamano nazionale ed internazionale.

Dumnic, nato a Niksic in Montenegro nel 1962, è tra i più famosi e quotati allenatori del panorama nazionale. Giunge in Italia negli anni novanta come giocatore, ma la sua carriera comincia a conoscere enormi gioie quando il mister montenegrino decide di sedersi in panchina e dirigere il sette in campo.

Il suo esordio da allenatore è nel 2000 con le formazioni della ex Jugoslavia, con le quali raggiunge i quarti di Champions League. Nel 2003 eredita da Lino Cervar la panchina del Conversano, dove vince lo scudetto 2003/04. Passa poi alla Serie A femminile alla guida di Sassari dove conquista scudetto e Coppa Italia 2005/2006. Dopo una parentesi in Montenegro torna in Italia sulla panchina di Fasano che guiderà fino al termine della stagione 2011/2012. Il gran lavoro svolto nel corso dell’esperienza in terra pugliese, gli vale la chiamata alla guida tecnica della Nazionale italiana senior maschile. Nella stagione 2012/2013 porta la Pallamano Oderzo alla promozione dalla A2 alla A1 e in contemporanea allena l’Under 20, sfiorando lo scudetto di categoria. Nella stagione 2013/2014 prende la guida del Pressano, dove conquista la Coppa Italia e Supercoppa nella stagione 2018/2019 con la prima squadra e negli anni trascorsi in Trentino, vince numerosi scudetti nelle relative categorie giovanili. Nel 2019 assume il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile della Pallamano Schio, mentre nell’ultima stagione allena la Ego Siena, concludendo il massimo campionato italiano al sesto posto.