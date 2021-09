MIRANO (VE) – Terzo successo consecutivo per la formazione del Salumificio Riva Molteno sull’ostico campo di Mirano contro un coriaceo e grintoso Arcobaleno Oriago. La compagine del tecnico Branko Dumnic ritorna dalla trasferta veneta con due punti importanti per la propria classifica, mantenendo l’imbattibilità stagionale pur non giocando una splendida prova. Merito anche della squadra veneta dell’Arcobaleno Oriago, compagine neopromossa che incassa la terza sconfitta consecutiva ma giocando una buona pallamano grazie anche alla tecnica espressa da alcuni giocatori.

Una serata purtroppo non brillante invece del reparto difensivo, ma anche in attacco il Molteno ha commesso qualche errore di troppo. La partita è stata molto equilibrata con i locali che difendono molto bene, riuscendo ad inizio partita a portarsi davanti di una rete. A metà del primo tempo il Molteno infila un parziale di 2-6 portandosi sull’8-13. C’è la reazione dei locali che chiudono il primo tempo sotto 13-15.

Nella ripresa la squadra lecchese non riesce ad ingranare ed il team veneto rientra in partita (21-21 e 23-23). Ci pensano Giacomo Redaelli e Nicolò Garroni, a riportare certezza sul risultato (25-29), con il Molteno che nel finale vince 26-30.

“Premetto che non sarà facile vincere su questo campo per le squadre che verranno a giocare ad Oriago – spiega il dirigente Gianni Breda – perché la squadra veneta ha dimostrato di essere un buon collettivo ed ha anche alcuni giocatori interessanti. Per quanto riguarda la nostra partita, qualche incertezza in fase difensiva e qualche errore di troppo nel reparto offensivo. Anche alcuni meccanismi tattici non sono andati purtroppo come volevamo. L’importante era portare a casa i 2 punti ma dobbiamo continuare il nostro lavoro”.

Prossimo match davanti al pubblico amico sabato prossimo al PalaSangiorgio di Molteno, alle 20, contro la formazione del Cold-Point Parma.

Salumificio Riva Molteno: Zanoletti, Garroni 7, Redaelli 5, Galizia, Mella 4, Brambilla 3, Colombo, Bonanomi, Ilic, Tagni, Sangiorgio, Riva, Marzocchini 5, Dell’Orto 1, Campestrini 5.