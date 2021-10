SAN VITO MARANO (VI) – Quinta giornata di andata del campionato di Serie A2 di pallamano e quinta vittoria per la compagine moltenese del tecnico Branko Dumnic, impegnata sabato sera sul campo del San Vito Marano. Vittoria importante ma non scontata, terminata sul punteggio di 24-29, dove il Salumificio Riva Molteno ha dimostrato a tratti grande velocità ed accelerazioni nel gioco, ed errori a volte banali che hanno permesso al San Vito di rientrare in partita.

LA CRONACA

Salumificio Riva Molteno che parte decisamente bene, con due break di 5 goal, prima sul 1-6 e poi su 4-9 grazie ad una tripletta di Mella ed una doppietta di Brambilla. Da qui in poi, la squadra commette qualche errore di troppo e permette al San Vito di recuperare ed addirittura chiudere il primo tempo in vantaggio con il punteggio di 14-13.

Nella ripresa il match rimane molto equilibrato sino al punteggio di 22-23, dove gli oro nero in inferiorità numerica, chiudono il match grazie ad un break imponente con le reti di Galizia, Campestrini, Garroni e Radaelli. Da segnalare la sontuosa prova di un super Alexis Marzocchini che si sta decisamente integrando con la squadra e nel gioco di mister Branko Dumnic.

Ecco ora le parole del tecnico montenegrino nel post partita: “Dobbiamo lavorare molto sul piano della concentrazione – afferma Dumnic – perché non possiamo abbassare la guardia quando dobbiamo gestire un vantaggio importante. Non deve succedere questa situazione. Nel secondo tempo abbiamo giocato con la testa e da vera squadra. Siamo stati aggressivi, la difesa è stata molto attenta e davanti siamo stati rapidi e concreti. Però dobbiamo essere più cinici nel chiudere prima certe partite”.

Salumificio Riva Molteno: Rigamonti, Zanoletti, Garroni 5, Radaelli 5, Galizia 3, Mella 3, Brambilla 4, M. Colombo, Bonanomi, L. Colombo 1, Sangiorgio, Riva, Crippa, Marzocchini 5, Dell’Orto, Campestrini 3.