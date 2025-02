PALLAMANO: MOLTENO SONTUOSO, VINCE IL DERBY CON COLOGNE

MOLTENO – Nella settima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A Silver, il Salumificio Riva Molteno, con una prova esemplare, conquista una vittoria fondamentale per il cammino della squadra lecchese, vincendo il derby lombardo contro il Metelli Cologne, con il punteggio di 33-37.

Una prova superlativa per la squadra guidata dal tecnico Danilo Gagliardi che mette una seria ipoteca sul primo obbiettivo stagionale: quello dei playoff.

Un Molteno determinato, convinto dei propri mezzi, è sceso in campo molto motivato, prendendo in mano le redini della partita, con i locali, pur trascinati dal calore del pubblico di casa e dall’ex moltenese Marko Knezevic, che non riusciva a trovare sbocchi nell’arcigna difesa moltenese. Un dato di fatto rilevante è quello che Cologne non è mai riuscito nell’arco dell’ora di gara a mettere la testa davanti al Molteno.

La cronaca della partita inizia al 4’ quando Molteno si porta sul +2 con De San Roque che realizza subito una doppietta. Il Cologne comunque rimane in partita, pareggiando (7-7) al l’11’. Trascinati ancora da De San Roque e da Bonanomi, il Molteno trova un break di 0-3 (7-10). I bresciani fanno fatica a rimanere in partita tanto che sull’11-12, il Molteno realizza cinque reti consecutive con De San Roque, Bonanomi (2), Garroni e Redaelli, portandosi sul +5 (11-16). Il Metelli Cologne accorcia le distanze (13-17), ma nel finale, il team lecchese infila un altro filotto di quattro reti consecutive (doppietta di Garroni, reti di De Angelis e Cuzzupè) e si va all’intervallo sul 13-21. Nella ripresa il Salumificio Riva Molteno gestisce la situazione, portando il suo vantaggio anche sul +11 (16-27). La partita è gestita ottimamente dalla squadra di capitan Samuele Riva che chiude il match con il punteggio finale di 33-37. Da segnalare le nove reti di Tomas De San Roque e le parate di uno straordinario Adam Kralik tra i pali.

Il Salumificio Riva consolida così con questa vittoria il secondo posto in classifica, congratulandosi con la Pallamano Trieste 1970 che ieri ha conquistato la Serie A Gold.

Così nel post partita il ds Matteo Somaschini: “Siamo stati devastanti. Una prova incredibile dei ragazzi. Soprattutto nel primo tempo, sono stati impeccabili, giocando una bella pallamano, con Cologne che non è riuscito a contrastare un Molteno impeccabile, sia in fase difensiva che offensiva. Complimenti alla squadra per questa prestazione superlativa. Ci ha fatto veramente piacere ricevere i complimenti dagli avversari, a cui auguriamo di raggiungere i loro obiettivi. La serata si è chiusa inoltre con il premio come MVP del match al nostro portiere Adam Kralik con una prova superlativa, come del resto devo sottolineare di tutti i giocatori moltenesi. Ora il campionato si fermerà due settimane per la Coppa Italia. La squadra avrà modo per prendersi qualche giorno di meritato riposo – conclude Somaschini – dopo questo periodo intenso e soprattutto dopo aver conquistato la sesta vittoria consecutiva. Prossimo incontro con il Verdeazzurro Sassari al Palasangiorgio, sabato 8 marzo”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Garroni 4, Redaelli 3, Colombo, Cioni 2, Bonanomi 5, Kralik, St. Riva, Cuzzupè 5, Sa. Riva, R. Crippa 3, De Angelis 3, Campestrini 2, T. Crippa 1, San Roque 9.

Classifica: Trieste 33pti, Salumificio Riva Molteno 25, Bologna 24, Carpi e Belluno 19, Cologne 17, Romagna 16, Lanzara 15, Verdeazzurro Sassari e Haenna 13, Campus Italia 12, Team Mascalucia 10.