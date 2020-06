MOLTENO – È sicuramente motivo di grande orgoglio e uno dei principali traguardi da parte dell’H.C. San Giorgio Molteno quello di vedere tanti giovani del proprio paese, cresciuti nelle giovanili, che si trovano ora a essere importanti giocatori per il nuovo progetto del Salumificio F.lli Riva, compagine pronta a disputare il prossimo campionato di Serie A1. Un focus che la società ha sempre avuto nei propri obiettivi e che a maggior ragione continuerà in questa stagione, così importante in termini di visibilità per la piccola cittadina di Molteno.

“L’importanza di questo gruppo – ci spiega il DS Matteo Somaschini – è fondamentale e di primaria importanza per la nostra società. Da anni, insieme ad un ottimo team di dirigenti e allenatori, stiamo lavorando molto per il nostro settore giovanile cercando di portare nuovi ragazzi e ragazze a conoscere questo splendido sport e poter sognare in futuro di poter giocare nella massima serie italiana, come tanti dei nostri ragazzi faranno nella prossima stagione. Questo è un grande motivo di orgoglio da parte nostra e di grande soddisfazione per la società, soprattutto nel cercare di indirizzare i nostri giovani in un percorso di crescita personale e sportiva in un contesto costruito sull’insegnamento di valori importanti”.

“Sono tutti atleti che l’anno scorso hanno dato il loro contributo – continua il dirigente-, giocando ottime partite e realizzando reti, per lo splendido campionato che abbiamo fatto. Sono ragazzi che hanno voglia di lottare, di allenarsi, di crescere. E, per loro, nella prossima stagione, c’è la grande opportunità di confrontarsi con formazioni blasonate, giocatori di grande spessore e di livello. Sono consapevoli che dovranno mettersi in gioco e dare il massimo delle loro possibilità, sapendo che saranno affiancati da grandi giocatori che con i loro insegnamenti potranno ulteriormente crescere e farne tesoro. Continueremo con questa filosofia e con questo progetto, condiviso con la totalità dei nostri sponsor, dove oltre che offrire il loro contributo per costruire un roster di tutto rispetto in Serie A1, crede fermamente nella crescita personale e sportiva dei giovani nel nostro territorio”.

La rosa dei giocatori moltenesi per la prossima stagione di Serie A1, sarà composto dai veterani Daniele Zanoletti, Edoardo Dell’Orto e Andrea Brambilla, dai Campioni d’Italia U20, Samuele Riva, Giacomo Redaelli, Lorenzo Galizia, Gioele Mella, Davide Tagni, Stefano Sangiorngio, Beretta Lorenzo, e dagli Under 19, Manuel Redaelli, Leonardo Colombo, Bonanomi Riccardo oltre ad altri giovani che nel corso della stagione avranno modo di mettersi a disposizione del mister Alfredo Rodriguez.