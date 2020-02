MOLTENO – Turno casalingo per il team moltenese del Salimificio F.lli Riva, nel campionato di Serie A2 di pallamano. Ospite la temibile formazione del Ferrara United, squadra con una classifica che non rappresenta il vero valore di questa formazione.

Come da pronostico, non è stata una partita tranquilla, con continui colpi di scena da una parte e dall’altra. Sono diversi gli aspetti importanti da rimarcare del match disputato al Pala Sangiorgio di Molteno, con un’ottima cornice del caloroso pubblico.

A partire dall’infortunio di Edo Dell’Orto, avvenuto dopo pochi minuti di gioco. Una situazione che ha in qualche modo “bloccato”, sul piano della sicurezza, il reparto difensivo del tecnico Rodriguez.

Un secondo punto dolente è stata la tattica portata avanti dalla squadra estense, che ha giocato per lunghi tratti della partita con un uomo in più in attacco. Il Molteno ha pagato questa situazione di gioco, tanto che la gara è rimasta in grande equilibrio per l’intero primo tempo, frazione conclusa 15-13.

Nella ripresa il Salumificio F.lli Riva, ha giocato con molta aggressività, sbagliando qualcosa di troppo in fase offensiva. A metà della seconda frazione, la compagine del tecnico Rodriguez ha segnato comunque con maggior continuità, allungando sul +7. Ferrara ha pagato il colpo, non riuscendo a rientrare in partita, con il match che si è concluso sul risultato finale di 32-27.

In casa moltenese da registrare l’ottima partita con otto segnature di Andrea Dall’Aglio; buone le prove dei giovani e una nota di merito al neo acquisto, il rumeno Dorin Dragnea, che si sta impegnando per integrarsi nel sistema di gioco della squadra.

Il Molteno consolida il secondo posto del girone, rimanendo sempre a un punto dal capolista Tirol Innsbruck.

Tabellino: Facundo Garcia, Beretta, Alonso 5, Dall’Aglio 8, Dragnea 2, Galizia 4, D. Gligic 1, G. Redaelli 6, Riva 4, Sangiorgio 2, M. Gligic, Zanoletti, Tagni, M. Redaelli, Dell’Orto, Bonanomi. All. Alfredo Rodriguez