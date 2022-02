MOLTENO – Nel recupero infrasettimanale, valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 girone A, nuova vittoria con il risultato di 29-20 (primo tempo 15-11) per la compagine lecchese del Salumificio Riva Molteno, con la formazione del tecnico Branko Dumnic scesa in campo nel derby lombardo contro la squadra bresciana del Metelli Cologne.

Partita dai due volti per il team oronero. Un inizio abbastanza difficile da parte del Molteno che ha pagato l’inizio più convincente, preciso ed efficace del Cologne, con gli ospiti che si portano sullo 0-2 e di seguito 3-5, prima che il Molteno riuscisse a trovare il pareggio sul 7-7. “Un inizio titubante da parte della nostra squadra – precisa il dirigente Gianni Breda – con il Molteno un po’ passivo in fase difensiva, concedendo troppi tiri da lontano al Cologne. Anche in fase offensiva non siamo stati molto precisi”.

Da metà del primo tempo la squadra di Dumnic, trova maggiore convinzione e precisione, marcando un gap importante che porta il team moltenese sul 14-8. Dopo un inizio difficile della difesa sale in cattedra un sontuoso Lorenzo Beretta che effettua ottimi interventi nell’arco di tutta la partita. La squadra cresce sul piano dell’attenzione e della reattività. Primo tempo che si conclude 15-11. Nella ripresa il Cologne prova a rientrare in partita. Il Molteno fa ancora fatica a ripartire e costruire azioni efficaci, fissando il risultato sul 19-17. Attorno al 40’ però la squadra moltenese cambia ritmo al match. La difesa concede pochissimo, in attacco si costruiscono azioni importanti ed il match è proiettato verso un netto successo del Molteno con il finale di 29-20.

“Quando il Molteno riesce a compattarsi e rimanere concentrato – conclude Breda – è una squadra forte ed esprime un’ottima pallamano. Bisogna migliorare su alcuni aspetti ma questa vittoria ci consolida nelle parti alte della classifica”. Con questo successo e con una partita da recuperare contro Ferrara (domenica 20 febbraio) la squadra del presidente Livio Redaelli consolida il terzo posto portandosi a -4 dalla capolista Malo e a -3 dall’Arcom che si affronteranno nel big match di sabato sera. Il Salumificio Riva Molteno scenderà in campo sabato sera a Parma (19:30) contro il Cold Point, partita valida per la quarta giornata di ritorno.

Salumificio Riva Molteno: Zanoletti, Garroni 8, Redaelli 4, Galizia 2, Mella 3, M. Colombo, Bonanomi, Ilic, Tagni 1, L. Colombo 2, Sangiorgio 1, Riva 1, Crippa, Beretta 1, Redaelli, Campestrini 6.