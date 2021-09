MOLTENO – “Vuoi giocare a pallamano? L’Handball Club San Giorgio Molteno ti aspetta a braccia aperte!”

Con questo slogan che scatta l’iniziativa Open Day in casa della compagine moltenese che proporrà nelle giornate di sabato 4 settembre e 11 settembre, dalle 9 alle 12 una prova gratuita a tutti bambini e bambine, ragazze e ragazzi dai 6 ai 15 anni che vogliono giocare a questo splendido sport.

“Saranno due giornate a porte aperte – spiega Esteban Alonso, coordinatore del settore giovanile dell’H.C. San Giorgio Molteno – per tutti coloro che vogliono provare e conoscere la pallamano. L’idea nasce con l’obiettivo principale di promuovere la pallamano in tutti i paesi del territorio lecchese, cercando di far conoscere questo splendido sport e nello stesso tempo far crescere il movimento, e dare la possibilità a tutti i ragazzi e ragazze di provare a giocare a pallamano. Penso che sia il momento giusto per stimolare l’inizio dell’attività fisica dei nostri giovani del territorio, in un ambiente molto divertente, dove si possono imparare tanti valori, oltre a quelli sportivi: impegno, disciplina e soprattutto tanta amicizia”.

“Con me ci sarà anche il nuovo direttore tecnico Branko Dumnic. Conteremo sull’aiuto dei dirigenti, delle famiglie ed anche dei nostri giocatori, che ci daranno una mano per l’organizzazione degli Open Day” conclude Alonso.

Le due giornate si terranno presso il PalaSangiorgio in via della Stazione, 27 a Molteno, sono organizzate dal sodalizio moltenese con istruttori qualificati dalla Federazione Italiana Giuoco Handball. Per Info ed iscrizioni: Esteban Alonso 334 2403804 mail: 3019_molteno@figh.it.