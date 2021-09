COLOGNE (BS) – Era importante iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione 2021-22 per la compagine del Salumificio Riva Molteno.

Obiettivo centrato per il team di Branko Dumnic, con i moltenesi che vincono la sfida esterna, valida per la prima giornata del campionato di Serie A2, con il punteggio di 22-28 (primo tempo 12-14) sul difficile campo del Metelli Cologne.

La differenza tra le due squadre si è vista, soprattutto nella seconda frazione, quando il Molteno ha cambiato ritmo alla gara, chiudendo bene ogni situazione offensiva dei locali e mettendo in evidenza anche una buona tenuta atletica.

Tutto bene, quindi? Non del tutto, come spiega il dirigente Gianni Breda: “La squadra è consapevole che con l’arrivo di Dumnic deve adottare un certo tipo di gioco e di tattica. C’è un evoluzione importante a Molteno sul piano tecnico e tattico. I ragazzi si stanno impegnando molto per assemblare, e mettere in pratica, tutto questo. Bisogna lavorarci ancora molto, anche perché purtroppo non si sono potute disputare molte amichevoli. Abbiamo commesso qualche errore, soprattutto nella fase finale del primo tempo. Ma ci può stare. Nella ripresa il Molteno ha preso il largo, controllando bene il vantaggio. Una vittoria meritata”.

Prossimo match contro la Giara Assicurazioni Ferrara, sabato 18 settembre al PalaSangiorgio finalmente aperto al pubblico.

Salumificio Riva Molteno: Zanoletti, Garroni 4, Redaelli 6, Galizia, Mella 5, Brambilla 3, M.Colombo, Bonanomi, Ilic 1, Tagni , L. Colombo 1, Sangiorgio, Riva 1, Crippa 1, Marzocchini 1, Campestrini 5.