MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno motivato dopo aver conquistato il primo successo stagionale; il Pressano “arrabbiato” per aver incassato il primo stop della stagione. Ci sono quindi tutti gli ingredienti ché il match tra Pallamano Molteno e Pressano possa essere una sfida di grande interesse. Il match si disputerà mercoledì sera alle 20 al PalaSanGiorgio di Molteno, recupero della quarta giornata di andata della Serie A Beretta.

Il Pressano arriva da una brutta prestazione nel match giocato contro il Conversano, anche se la formazione ospite si trova al terzo posto della classifica. Nel fine settimana si era interrotta la striscia positiva della compagine di mister Fusina, dove dopo aver portato a casa quattro vittorie nelle prime quattro gare di Serie A Beretta si è dovuta arrendere al Conversano. La squadra trentina sarà quindi chiamata ad un pronto riscatto.

La formazione del Salumificio Riva Molteno invece sabato sera ha mosso la propria classifica, conquistando un importante successo contro Fondi, evidenziando a tratti un gioco veloce e concreto, soprattutto nel secondo tempo.

Sentiamo le parole del tecnico spagnolo Alfredo Rodriguez prima del match: “Il Molteno, l’ho sempre affermato, ha una compattezza di squadra utile per essere sul pezzo in ogni sfida. Tutti devono avere timore della nostra squadra che è costituita da ottimi elementi. Dobbiamo essere bravi a commettere meno errori in fase difensiva ed essere più cinici in attacco. In questo campionato – conclude Rodriguez – bisogna saper commettere meno errori possibili, questa è la mentalità che ci serve per continuare il percorso iniziato sabato”.

Ricordiamo che la sfida tra Molteno e Pressano era stata rinviata lo scorso 26 settembre poiché il team moltenese era stato l’ultima formazione, in ordine temporale, ad avere affrontato Merano prima della serie di rinvii che hanno poi interessato gli altoatesini causa di una accertata positività Covid-19 all’interno della società bolzanina. Per assistere al match i sostenitori devono prenotarsi sull’apposito form nel sito www.hcmolteno.it.