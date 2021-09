PESCATE – Un’automobile ha tagliato la strada ad un motociclista uscendo dal Bennet di Pescate. L’incidente alle 11 di questo sabato mattina: la Skoda sembrava intenzionata a fare una inversione a “U” ma si è scontrata con uno scooter che proveniva dalla corsia opposta.

Per assistere due uomini di 45 e 66 anni e una donna di 61 anni sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Galbiate, ad avere la peggio il motociclista con una ferita alla gamba ma non è stato necessario alcun trasporto in pronto soccorso.