GALBIATE – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecco con Aps è intervenuta questa mattina alle 11:15 per la rimozione di una grossa pianta e di un palo della corrente che, caduti probabilmente a causa del forte vento, ostruivano la sede stradale. La squadra si è occupata della rimozione in collaborazione con gli enti intervenuti in posto. L’intervento è terminato alle 12:30 circa.