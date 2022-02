MILANO – Regione Lombardia ha approvato le graduatorie dei progetti che costituiscono l’Elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia scolastica di Regione Lombardia, finalizzato a valorizzare i progetti di Comuni, Città Metropolitana e Province lombarde all’interno dei bandi PNRR emanati dal Ministero dell’Istruzione.

“Questa risposta da parte del territorio – ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala – testimonia quanto sia importante il tema dell’edilizia scolastica. Mette inoltre in luce l’importanza di agire in un’ottica di sistema. Abbiamo attivato questa Manifestazione di interesse – ha continuato – per moltiplicare le opportunità per le nostre Amministrazioni locali e per garantire una coerenza di programma indispensabile affinché le risorse del Pnrr possano portare un effettivo valore aggiunto ai territori e ai cittadini lombardi”.

I SEI PROGETTI AMMESSI TRA LECCO E PROVINCIA:

Gli elenchi per Province e per Comuni relativi agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole riportano, quindi, una graduatoria che vede gli interventi in posizione utile per un finanziamento totale o parziale da parte del Ministero sulla base delle risorse stanziate per il territorio della Lombardia.

Inoltre, l’elenco in scorrimento può permettere al Ministero di operare anche ulteriori valutazioni e finanziamenti rispetto alla graduatoria proposta.

Sarà, infatti, il Ministero a finanziare gli interventi che Regione Lombardia ha individuato in questa graduatoria.

Nei prossimi giorni, Regione Lombardia pubblicherà anche le graduatorie relative ai progetti costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole d’infanzia (fascia 3-5 anni) e ai progetti di palestre e impianti outdoor delle scuole.

I LINK ALLE SCHEDE IN .PDF RELATIVI AI PROGETTI AMMESSI:

Asili nido

Mense scolastiche

Interventi suddivisi per Comuni

Interventi suddivisi per Province

(LNews)