POLISPORTIVA FOPPENICO, POSITIVA L’AFFILIAZIONE ALLA CALCIO LECCO

CALOLZIOCORTE – C’è soddisfazione nella Polisportiva Foppenico per l’affiliazione con la Calcio Lecco 1912. A raccontarlo è il presidente del sodalizio calolziese Fulvio Rota: “La collaborazione con la Calcio Lecco nasce nel gennaio 2014 grazie al mister Beppe Sala che in consiglio ci ha presentato il progetto dell’affiliazione nella Generazione Bluceleste, Abbiamo subito aderito con entusiasmo, anche perché il Lecco ci dà la possibilità di migliorare la preparazione dei nostri staff tecnici, facendoli partecipare a delle sedute di allenamento specifiche sul campo e facendoci partecipare a incontri formativi che vengono indetti per le società affiliate. I nostri ragazzi hanno la possibilità di partecipare a sedute di allenamento con i pari età della Calcio Lecco e con altre affiliate, seguiti e coordinati da allenatori professionisti. Il tutto a beneficio dei ragazzi e a guadagno dei nostri mister e della società. Questa collaborazione sarà continuativa e soddisfacente per entrambe le società”.

“Beppe Sala – prosegue Rota – ci ha scelto nel calolziese perché da sempre noi riusciamo ad avere un numero e una qualità adeguata di bambini e ragazzi soprattutto nel settore giovanile. In questi due anni sono passati alla Calcio Lecco nell’ultima stagione Loris Zefi e Leonardo Ghislanzoni dei Primi Calci 2017 e Samuel Zefi nei Pulcini 2014. Nella prossima stagione andrà anche Abale Crist Ariel del 2018, che sarà nella nuova squadra Primi Calci 2018. Naturalmente ringraziamo la Calcio lecco che ci ha dato e ha dato a questi bambini la possibilità di giocare in un club di professionisti”.