LECCO – Il colore arancione della Polisportiva Valmadrera ha raggiunto il Burkina Faso. Tutto grazie all’interessamento di Azao Zoumbare, attaccante della prima squadra della Polisportiva Valmadrera.

La Polisportiva Valmadrera infatti, nota per i suoi colori arancione modello Olanda, è riuscita a far arrivare alcune delle sue divise non più utilizzate ad alcuni ragazzi del Burkina Faso.

“Anche questa è la Polisportiva – dichiarano dall’associazione -: solidarietà e attenzione con piccoli gesti per chi ne ha più bisogno”.