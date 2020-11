CIVATE – Al via da questa sera i lavori, programmati da Anas, per l’installazione del sistema di monitoraggio sul nuovo cavalcavia di Civate in sovrappasso alla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in corrispondenza del km 44,400.

Nel dettaglio è prevista la chiusura al traffico dal km 44,400 al km 45,800, in direzione Lecco, questa sera dalle 21 alle 6 di domani. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Isella-Civate al km 44,400 lungo la viabilità provinciale, con rientro alla statale al km 45,800 in corrispondenza dello svincolo di Oggiono-Galbiate-Valmadrera.

In direzione Milano, invece, è prevista la chiusura al traffico dal km 49,100 al km 44,400 dalle 21 di domani 18 novembre alle 6 del giorno successivo. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Pescate al km 49,100 lungo la viabilità provinciale, con rientro sulla statale 36 allo svincolo di Civate al km 44,400.