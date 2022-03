VALMADRERA – Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Stazione di Valmadrera hanno arrestato F.G., pregiudicato 37enne residente a Valmadrera, in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Lecco: l’uomo deve infatti scontare una pena definitiva residua di sei mesi di reclusione per rapina e lesione personale in concorso, reati commessi a Cesano Maderno il 18 settembre 2014.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Lecco Pescarenico.