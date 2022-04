LECCO – Aggredirono e rapinarono sul treno Lecco-Milano un quarantenne di Missaglia, ma sebbene uno sia stato condannato per il secondo straniero non è stato ancora possibile capire di chi si tratti.

I fatti avvennero il 13 ottobre del 2018: il 30enne Y. E. G. ha patteggiato due anni e mezzo mentre A. C., 24enne, ha optato per il processo in aula, volendo far accertare la propria estraneità all’aggressione.

Giovedì sono stati ascoltati tre testimoni, persone che viaggiavano su quel treno – che però non hanno saputo individuare con certezza il secondo protagonista dell’episodio di cronaca.

