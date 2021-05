Martedì scorso si è tenuta una diretta online da parte delle dottoresse Erika Meroni, biologa nutrizionista, e Valentina Gobbi, psicologa psicoterapeuta, che si sono rese disponibili per una chiacchierata di circa un’oretta al fine di confrontarsi su differenti tematiche riguardanti la nutrizione e la psicologia.

Le tematiche che sono state trattate nell’ora di diretta sono state molteplici. Innanzitutto si è voluto sfatare qualche pregiudizio legato al momento in cui ci si rivolge ad un professionista come psicologo o nutrizionista; non si va dal nutrizionista solo “per dimagrire” come non si va dallo psicologo “perché si è matti”, bensì ci sono svariati motivi…