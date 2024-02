LECCO – L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco rende noto che i Punti Prelievo di Bellano, Colico, Galbiate e Olginate per interventi di manutenzione informatica straordinaria, sospenderanno per l’intera giornata di lunedì 26 febbraio, l’erogazione dei loro servizi. L’ASST di Lecco si scusa in anticipo per ogni eventuale disagio che la temporanea interruzione potrà causare.