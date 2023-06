MILANO – Radio Popolare torna il 9, 10 e 11 giugno con la sua grande festa annuale, nel parco dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, via Ippocrate 47, Milano, per tre giorni di eventi e incontri con ospiti nazionali e internazionali.

Un grande palco per i concerti, il Teatro La Cucina, la Pedana del Faggio rosso, la Libreria Ostello, il Bar Lume per arte, spettacoli e cultura e il Pratonzolo, lo spazio dedicato a bambine e bambini. Molte le aree allestite nel verde, il meglio dello streetfood e le birre artigianali.

“Tre giorni per stare insieme, incontrare la comunità di Radio Popolare presente e futura, sostenere la vostra radio preferita facendo un abbonamento o facendo acquisti nel nostro banchetto” spiegano gli organizzatori.

Il grande festival popolare andrà in scena dalle 18 di venerdì 9 alla tarda sera di domenica 11 giugno nel parco dove, da più di vent’anni, si svolge “Da vicino nessuno è normale“, festival organizzato da Olinda. “Saranno con noi, anche quest’anno, gli amici di Cascina Bollate e la Libreria Don Durito”.

L’ingresso per ogni giorno costerà 7 euro e darà diritto a seguire tutti gli eventi in programma. È già possibile acquistare i biglietti di ingresso per la giornata singola al costo di 7 euro + diritti di prevendita o l’abbonamento per i tre giorni a 14 euro + diritti di prevendita (abbonamento acquistabile anche venerdì alla festa). Non pagano il biglietto i bambini ed i ragazzi fino a 14 anni e le persone con disabilità (compreso il loro accompagnatore).

