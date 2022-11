VIGANÒ – I consiglieri regionali della Lega Alessandro Corbetta e Mauro Piazza hanno incontrato a Viganò una rappresentanza della categoria dei panificatori delle province di Como, Lecco e Monza Brianza.

“I panificatori presenti – dichiarano i consiglieri regionali – hanno voluto spiegare e raccontare le difficoltà che tutto il settore sta vivendo nella nostra regione. La situazione è davvero paradossale: i clienti non mancano ma si lavora sostanzialmente in perdita a causa dell’esponenziale aumento delle materie prime e dei costi legati all’energia”. “Ritoccare troppo al rialzo il prezzo del pane risulta impossibile in quanto diventerebbe “fuori mercato” rispetto alla concorrenza della grande distribuzione”.

“Regione Lombardia – proseguono Corbetta e Piazza – sta mettendo in campo rilevanti stanziamenti e una serie di misure concrete per aiutare le imprese ad efficientarsi dal punto di vista energetico ma è chiaro che la questione del “caro bollette” vada affrontata principalmente a livello nazionale e in sede europea”.

La volontà è quella di fare tutto il possibile per venire incontro a queste realtà che rappresentano la tradizione, l’identità dei nostri territori, che tengono in vita i nostri centri storici, che trasmettono il sapere artigiano di generazione in generazione”.

L’intento è quello di organizzare in brevissimo tempo un incontro con l’assessore regionale Guidesi per raccogliere queste istanze e trasmetterle anche a livelli istituzionali superiori: si tratta di una questione di vitale importanza che necessita di interventi urgenti e mirati”.