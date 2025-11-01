RUBRICA LECCO IERI&OGGI: LA VECCHIA VIA MILANO OGGI VIA MARTIRI

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA - CALOLZIOCORTECALOLZIOCORTE – Per questo episodio della nostra rubrica Lecco Ieri & Oggi restiamo nel cuore di Calolziocorte e ci spostiamo di 50 metri verso la strada che sale a Rossino, sull’incrocio tra via alla Chiesa, via Martiri della Libertà e la strada per Rossino. Il nostro sguardo va verso la ripida salita che oggi si chiama via Martiri della Libertà.

Il confronto tra la cartolina, datata 1913, e la nostra immagine mostra alcune differenze. In primo luogo il primo edificio sulla destra è stato abbattuto e al suo posto è stata realizzata una terrazza con un parapetto in stile neoclassico sulla quale è presente la struttura di un gazebo.

Proseguendo verso sinistra, lo stabile al centro prima della curva, è stato completamente ristrutturato, mentre gli edifici che costeggiano la parte sinistra della strada sono stati anch’essi ammodernati per stare al passo con i tempi. Una nota interessante è che il negozio che aveva il suo ingresso su questa via è stato sostituito da un altro che ha il suo ingresso sulla via perpendicolare.

Infine d’obbligo una menzione al cambiamento del nome della strada: al momento dello scatto della cartolina questo percorso era appena diventato via Milano, ma in seguito alla seconda guerra mondiale, la centralissima via che conduce nel cuore di Calolzio è stata dedicata ai martiri per la libertà, cioè a coloro che combatterono per la liberazione dell’Italia dal giogo nazifascista. Anche qui come in molte altre città la via scelta è una delle più centrali proprio a dimostrazione dell’importanza della commemorazione.

A.G.

Via Milano, Calolziocorte, 1913
Via martiri della libertà, Calolziocorte, 2017
Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Valle San Martino: un viaggio nel tempo, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc

