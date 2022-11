CALOLZIOCORTE – Nel meraviglioso viaggio tra le particolarità del nostro territorio, in questo episodio della rubrica Lecco Ieri & Oggi, incontriamo un edificio solitario che per lungo tempo è stato ricovero per gli stanchi viaggiatori e che oggi ha perso completamente la sua funzione: l’Albergo “Calolzio”.

Confrontando le due immagini, la cartolina del 1903 e la fotografia dei nostri giorni, quello che subito salta all’occhio è che anche la zona della stazione, un tempo isolata nella campagna, oggi è stata inglobata dagli edifici costruiti nel secondo dopoguerra. Inoltre anche l’edificio dell’albergo si è modificato: il pian terreno, un tempo costituito da due porte e una finestra, è oggi formato da una sola porta più grande e da due finestre. Anche la grande insegna sulla facciata è sbiadita lasciando il posto ad una più piccola nell’angolo destro.

Guardando a sinistra dell’albergo possiamo vedere che nel 1903 la strada costeggiava la ferrovia: oggi la strada segue invece il sottopasso che collega la cittadina al lungofiume.

A.G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Valle San Martino: un viaggio nel tempo, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc