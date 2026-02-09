SALA GALBIATE: UNA RACCOLTA FONDI PER I DUE CENTRI SPORTIVI COMUNALI

GALBIATE – A Galbiate sta per accadere qualcosa che va oltre una semplice presentazione: è l’inizio di un percorso collettivo, un invito a immaginare insieme il futuro dello sport e della comunità. Martedì 10 febbraio alle 20.30, l’Auditorium Cesare Golfari aprirà le porte alla serata ufficiale di lancio della raccolta fondi 2026-2027, promossa dalla storica società Sala Galbiate 1974.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: sostenere il progetto di riqualificazione dei centri sportivi comunali “Del Barro” e “Del Marè”, due luoghi che da decenni rappresentano il cuore pulsante dello sport galbiatese. Strutture che hanno visto crescere generazioni di bambini, allenatori, volontari e famiglie, e che oggi necessitano di un rinnovamento capace di rispondere alle esigenze di uno sport moderno, inclusivo e sostenibile.

Il Comune di Galbiate ha avviato negli ultimi anni un percorso di valorizzazione degli impianti sportivi, con interventi mirati all’efficientamento energetico, alla sicurezza e alla qualità degli spazi dedicati alle attività giovanili. La nuova campagna di raccolta fondi si inserisce proprio in questo quadro, con l’obiettivo di accelerare e ampliare gli interventi previsti, coinvolgendo direttamente la cittadinanza.

La serata del 10 febbraio sarà quindi molto più di una presentazione tecnica: sarà un momento di racconto, di visione e di partecipazione. I rappresentanti della società illustreranno il progetto, le sue fasi, i benefici attesi e le modalità con cui ciascuno potrà contribuire. Ma soprattutto, sarà l’occasione per ricordare che ogni grande trasformazione nasce da un sogno condiviso, da un gesto collettivo, da una comunità che decide di investire sul proprio futuro.

“Ogni grande storia inizia con un grande sogno” recita il claim dell’iniziativa. E mai come questa volta lo slogan sembra calzare alla perfezione: perché dietro a un campo rinnovato, a uno spogliatoio più accogliente o a un impianto più sicuro, c’è sempre una storia fatta di persone, passioni e legami.

La Sala Galbiate invita tutti — atleti, famiglie, sostenitori e cittadini — a partecipare. Perché il primo passo di questa nuova storia, come ricordano gli organizzatori, si fa insieme.