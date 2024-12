SCI CLUB LECCO: GRANDI RISULTATI DA PARRAVICINI E MOLTENI

VAL SENALES/SANTA CATERINA – Sofia Parravicini sorride dopo la due giorni in Val Senales dove si sono disputati due Slalom Fis valevoli come GPI. Per la portacolori lecchese doppio successo nella classifica GPI a conferma della splendida condizione di forma in questo inizio di stagione.

Tornando alla due gare, Parravicini ha chiuso in 9ª posizione assoluta, conquistando tuttavia il 2° posto nella classifica Giovani e il 1° in quella GPI. Più dietro Alessia Vaglio 47ª, Giorgia Sala 49ª, Giulia Bonaso 54ª e Eleonora Pizzi 58ª. Fuori nella prima manche Vittoria Giacomelli e Linda Amidei.

Nella gara odierna, altra ottima prestazione di Sofia Parravicini che chiude in 10ª posizione assoluta conquistando ancora il 1° posto nella classifica GPI. Quindi, Alessia Vaglio 23ª, Giorgia Sala 38ª e Eleonora Pizzi 45ª. Fuori nella seconda manche Giacomelli e Bonaso. Mentre nella prima fuori Amidei.

Sulle nevi di Santa Caterina, c’è invece Nicolò Molteni che sfreccia alla grande nella Discesa Libera di Coppa Europa, ottenendo uno strepitoso 3° posto.

Molteni ha fermato le lancette del cronometro sul tempo di 1’00”86, meglio di lui hanno fatto solo lo slovacco Nejc Naralocnic (1’00’76) 2° e il vincitore l’austriaco Felix Hacker che ha chiuso con il miglior tempo di 1’00”59.

In gara per lo SC Lecco anche Riccardo Mariuzzo che ben si è comportato chiudendo in 86ª posizione.

Domani si torna in pista con una seconda Discesa Libera, mentre venerdì ci sarà il SuperG.

Più che soddisfatto lo staff tecnico dello Sci Club Lecco: “Stiamo facendo un avvio di stagione strepitoso, nei giorni scorsi abbiamo ottenuto podi a Santa Caterina, al Diavolezza e a San Giovanni di Fassa, ieri e oggi quelli di Parravicini in Val Senales, non possiamo che essere soddisfatti”.