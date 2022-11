MONTE MARENZO – Si è spento all’età di 88 anni nella sua abitazione oggi, mercoledi 16 novembre, Carlo Fausto Mangili . “Persona socievole, cordiale, generosa – commenta Angelo Fontana che lo conosceva bene -, mi piace ricordare come ogni pomeriggio, finita la partita a carte al bar dell’Oratorio, accompagnava a casa, in macchina, l’amico Gino , che ha problemi alla vista”.

Autista privato di Ulisse Guzzi, storico militante del PCI e di Rifondazione Comunista fu anche un simpatizzante dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e consigliere comunale, oltre che responsabile dello SPI CGIL a Monte Marenzo.

Trovò anche il tempo per manifestare la sua solidarietà sotto le feste di Natale, travestendosi da Babbo Natale, per la gioia dei bambini della scuola materna, e partecipando alle manifestazioni Telethon, come il “Censimento delle galline a Monte Marenzo” del 2017 (foto in copertina).