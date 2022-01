SIRTORI – Il Luogotenente dei Carabinieri Carica Speciale, Giovanni Mundola, classe 1964 è deceduto la decorsa nottata presso la propria dimora di Sirtori.

Arruolato nell’Arma dei Carabinieri agli inizi degli anni ’80, durante la sua carriera ha retto per 30 anni, dal marzo 1990 a fine dicembre del 2020, data del suo collocamento in congedo, il Comando del Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo, coordinando l’impiego delle unità cinofile nei molteplici servizi di ordine pubblico, finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi ed esplosivi, nonché di persone scomparse, su tutto il territorio della Lombardia Occidentale nonché anche in ambito nazionale.

La salma sarà composta per un ultimo saluto presso la Sala del Commiato di Missaglia, piazza Libertà n.2. ed i funerali saranno celebrati lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 14:30, presso la Chiesa Parrocchiale Prepositurale San Giorgio di Casatenovo.