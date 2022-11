VALMADRERA – È improvvisamente scomparso Aurelio Rusconi, 87 anni, che ancora sabato era stato tutto il giorno a lavorare nella stalla e per l’ agriturismo del figlio Carlo a San Tommaso. Aurelio era uno degli ultimi eredi delle famiglie originarie dei Piani di San Tommaso, anzi in alcuni filmati su questa località era stato presentato come il simbolo della vita contadina in quel territorio.