CIVATE – Il soccorso alpino e speleologico è sempre operativo, in questi giorni di emergenza, per gli interventi e per attività di protezione civile e di prevenzione degli infortuni. La stazione del Triangolo Lariano è stata attivata dal Comune di Civate per la sorveglianza all’accesso dei sentieri che portano alla zona della basilica di San Pietro al Monte, molto frequentata, soprattutto durante il fine settimana.