SERATA DA TUTTO ESAURITO CON L’ULTRA TRAILER DANIELE NAVA

BARZAGO – Al salone dell’oratorio di Bevera di Barzago il secondo di una serie di incontri aventi come tema la montagna. Le serate sono organizzate da Carla Brenna, con il supporto di “Fino all’ultimo respiro Odv”, ad ingresso libero. Tale associazione si occupa di raccogliere fondi per la ricerca contro la fibrosi cistica. Il sodalizio è stato creato in ricordo della giovane brianzola Alessia Montonico, mancata prematuramente all’età di 24 anni.

Protagonista di questo secondo incontro dell’edizione 2025 è stato il tiranese Daniele Nava, ultra trailer per passione e tree climber di mestiere. Una vita in mezzo alla natura. Daniele con la sua semplicità e simpatia ha raccontato il suo percorso di vita e la sua esperienza di corridore in montagna prima e di tree climber poi. Daniele insegna anche la tecnica per lavorare sugli alberi all’istituto agrario del parco di Monza.

Durante la serata sono stati mostrati anche alcuni video e fotografie delle imprese realizzate dal giovane atleta. Tre le più significative ci sono la Valmalenco Ultra trail, la Ultra trail del lago di Como e l’ultra trail dell’Adamello, la corsa preferita di Daniele, che ha recentemente vinto. Quest’anno lo aspetta anche una nuova sfida: Il “Tor des geants”, ovvero una delle corse ultra trail più blasonate delle alpi, a cui è stato invitato. In questi casi le condizioni delle gare possono essere quasi estreme, dovendo correre letteralmente per almeno tre giorni e più di 100 chilometri, intemperie comprese, non c’è neve, vento, temporali o pioggia che tengano, bisogna proseguire per puntare dritto al traguardo. “Anche quando il corpo cede, la differenza la fa sempre la testa” ha rimarcato più volte Daniele nel corso della serata. Daniele si è da subito rivelato una persona molto disponibile e umile con la platea in sala, ricordando e rimarcando che l’agonismo nel suo caso è ad un livello sano e che in questo sport ci sono compagni di fatica, non avversari e che si vince la gloria, non i soldi, a differenza di altri sport.

Una serata ricca ed emozionante che ha ottenuto il tutto esaurito, circa 130 persone, raggiungendo nuovamente la capienza massima del salone. Prossimo appuntamento sarà a fine marzo, sempre alle 21, nel salone dell’oratorio, dove interverrà un atleta affetto da una malattia rara. Maggiori info verranno date a breve sui canali social dell’associazione Fino all’ultimo respiro Odv.