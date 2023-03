COSTA MASNAGA – Due sconfitte di misura nell’arco di due settimane (semifinale di Coppa Italia e campionato) contro le tigri di Milano sicuramente bruciano, ma sono quelle partite che ogni agonista vorrebbe sempre giocare. Intense, cariche di tensione e pressione, con in palio molto più dei due punti.

I primi minuti di partita non sono esilaranti, Costa perde tanti palloni e Sanga sbaglia appoggi semplici. Il primo quarto é un alternarsi di parziali e si chiude esattamente in parità (16-16). Il secondo periodo si apre con un canestro dalla lunga distanza di Toffali, ex di turno, ma Caloro e Brossmann non ci stanno e, prima riagganciano, poi sorpassano (25-24). Madonna punisce sempre nei momenti decisivi e riporta avanti le milanesi. È l’equilibrio a fare da padrone in questo frangente, a parte a fine quarto quando Costa piazza un parziale di 4-0 e va negli spogliatoi avanti nel punteggio (33-29).

La terza frazione procede come le prime due, in totale equilibrio, fino a quando il Sanga schiaccia sull’acceleratore e, a 3′ dal termine, si porta avanti di 8 (39-47). Le guerriere Allievi, Caloro e Brossman non si lasciano travolgere e, insieme a Villa, riducono lo svantaggio (46-49 a meno di 1′). Ma la solita Madonna taglia le gambe alle lecchesi con una bomba pesantissima che ricaccia indietro le padrone di casa proprio allo scadere del tempo (46-52).

Nel quarto periodo Costa rientra agguerrita: prima Brossmann e poi Villa bruciano la retina e riportano a contatto le proprie (51-52). Villa è offensivamente on fire e segna il 57-56, costringendo il Sanga al time out. C’è totale equilibrio fino a 11″ dal termine quando Toffali piazza un canestro sanguinosissimo dalla distanza e porta le sue tigri avanti di 4 (64-68). Ma Brossmann segna una tripla pazzesca a 7″ dalla sirena finale e riapre i giochi (67-68). Fallo sistematico e 0/2 ai liberi di Toffali, ma Beretta é più lesta di tutti e si guadagna 2 tiri liberi pesantissimi grazie ad un rimbalzo offensivo. Non sbaglia e fissa il punteggio sul 67-70 a meno di 5″ dalla sirena finale. Il disperato tentativo di Caloro non va a segno e a festeggiare é il Sanga.

Limonta Costa Masnaga – Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano 67 – 70 (16-16, 33-29, 46-52, 67-70)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta NE, Osazuwa, Caloro* 11 (1/3, 3/6), Villa E.* 16 (2/3, 3/4), Gorini NE, Piatti NE, Villarruel 4 (1/1, 0/2), Allievi* 7 (1/11, 1/3), Bernardi 6 (2/6, 0/1), Tibè*, Serra NE, Brossmann* 23 (6/10, 2/6)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 13/38 – Tiri da 3: 9/22 – Tiri Liberi: 14/21 – Rimbalzi: 42 10+32 (Brossmann 18) – Assist: 16 (Allievi 9) – Palle Recuperate: 11 (Tibè 4) – Palle Perse: 15 (Osazuwa 3)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 15 (4/7, 2/6), Di Domenico NE, Novati* 5 (0/2, 1/4), Guarneri 5 (2/4 da 2), Beretta 4 (1/1, 0/3), Penz* 14 (4/12, 2/4), Thiam NE, Van Der Keijl* 16 (8/18 da 2), Bonomi, Hatch, Madonna* 11 (1/3, 3/7), Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 20/48 – Tiri da 3: 8/28 – Tiri Liberi: 6/9 – Rimbalzi: 48 17+31 (Van Der Keijl 12) – Assist: 19 (Toffali 5) – Palle Recuperate: 9 (Madonna 3) – Palle Perse: 14 (Penz 4) – Cinque Falli: Novati

Arbitri: Correale D., Manco M.