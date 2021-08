GALBIATE/SUELLO – Tre interventi tra ieri e oggi per la XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, Stazione del Triangolo Lariano. Il primo sul Monte Barro, nel territorio del comune di Galbiate, per una persona che aveva avuto un malore. Sul posto l’elisoccorso di Como di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), che l’ha recuperata e portata in ospedale. L’altra operazione è avvenuta alla Capanna Mara, al Bollettone, sempre per un malore. Sul posto i tecnici e un sanitario del Cnsas; l’uomo è stato valutato e trasportato fino all’ambulanza.

Oggi altro intervento a Suello (nelle immagini) per un uomo di 68 anni che ha avuto un malore lungo il sentiero che sale a Priello. I soccorritori lo hanno trasportato per circa mezz’ora con la barella portantina, fino a dove attendeva l’ambulanza.