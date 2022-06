LECCO – Pesantissima l’accusa formulata nell’aula del tribunale di Lecco nei confronti di un sessantenne proveniente dall’hinterland che avrebbe compiuto abusi nei confronti della nipote (minorenne) della compagna dell’imputato.

La PM Giulia Angeleri ne ha chiesto la condanna a 6 anni e 4 mesi in sede di Udienza Preliminare, opposta la tesi della difesa che ha invece perorato l’assoluzione dell’assistito – per non aver commesso il fatto.

Il Gup Salvatore Catalano ha rinviato il processo al prossimo 5 luglio.

RedGiu