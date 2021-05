MONGUZZO (CO) – La Polizia Stradale di Lecco ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 22enne residente a Monguzzo, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era stato fermato nel febbraio scorso in provincia di Como a bordo di un’autovettura con 5 grammi circa di hashish, che aveva tentato inutilmente di occultare. Gli investigatori avevano poi trovato, nel corso della perquisizione presso la sua abitazione, ulteriori quantitativi di marjuana ed hashish, per un totale di circa 50 grammi e un bilancino di precisione.

Le indagini hanno permesso di accertare l’esistenza di una “intensa attività di spaccio, con numerose cessioni ai consumatori”. Il giovane, disoccupato, aveva avviato già da tempo l’attività illecita, che aveva come base proprio la sua abitazione. I clienti, tutti di giovane età e residenti nei comuni limitrofi a Monguzzo, si recavano nell’appartamento dello spacciatore, anche durante il periodo di restrizioni dovute al contenimento del contagio da Covid, per l’acquisto delle dosi di marjuana e hashish.

In considerazione della gravità dei fatti e soprattutto tenuto conto che la maggior parte delle cessioni si è concretizzata nei confronti di ragazzi di giovane età – e in alcuni casi in zone frequentate da comunità giovanili – l’autorità giudiziaria ha ritenuto opportuno emettere nei confronti del giovane la misura della custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita nelle prime ore di lunedì.

Il 22enne è stato associato presso il carcere del Bassone di Como.