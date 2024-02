SPORT: AD OGGIONO LA 1ª EDIZIONE DI “CAMMINIAMO CON L’ORATORIO”

OGGIONO – In programma per domenica 25 febbraio la 1ª edizione della camminata non competitiva (FIASP) promossa dall’Oratorio di Oggiono. L’evento ludico-motorio a passo libero, aperto a tutti, si snoda sui tre percorsi rispettivamente da 7, 12 e 21 km su strade miste di campagna e bosco.

Partenza libera dalle 7:30 alle 9 dall’oratorio di Oggiono, con accessi e parcheggi consigliati da via Marconi e in viale Vittoria. Chiusura evento alle 13.

Le iscrizioni devono essere mandate entro le 9 di domenica 25 febbraio per i singoli partecipanti, mentre la scadenza è fissata alle 18 di sabato 24 febbraio per i gruppi.

Anche la società Asd Avis Oggiono contribuirà con i propri volontari alla preparazione e all’effettiva buona riuscita dell’evento podistico.

Maggiori informazioni sulla locandina: ORATORIO OGGIONO CAMMINATA