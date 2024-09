SPORT: IN VALTELLINA WEEKEND DI GRANDE BASKET

LIVIGNO – La Valtellina Summer League sbarca a Livigno. In una località sportiva per eccellenza, arriva anche il basket professionistico. Ieri sera ha infatti preso il via la kermesse turistico-sportiva promossa da Apf Valtellina per incentivare il turismo nella provincia di Sondrio.

Il primo appuntamento è andato in scena giovedì 5 settembre alle 18 al Pala Teola di Livigno dove si sono affrontate la Pallacanestro Varese del coach argentino Herman Mandole, e l’Aquila Basket Trento di coach Paolo Galbiati. Si è imposta la Dolomiti Energia Trentino per 110-87.

Oggi, venerdì 6 settembre, sempre alle 18 al Pala Teola, si affronteranno la Vanoli Cremona e la Pallacanestro Cantù.

Sabato si daranno battaglia Pallacanestro Cantù e l’Aquila Basket Trento. Mentre domenica, al PalaScieghi Pini di Sondrio, in gran finale alle 18 tra Pallacanestro Varese e Vanoli Cremona.