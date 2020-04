MILANO – A partire dal lunedì 4 maggio fino a venerdì 26 giugno proseguiranno gli interventi programmati per il ripristino della sovrastruttura stradale lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra i Km 8,555 e km 49,500, nelle province di Monza Brianza e Lecco.

Durante i lavori, che si svolgeranno esclusivamente in orario notturno dalle 20 alle 6 del giorno successivo, verrà effettuata la chiusura di una o due corsie per carreggiata a seconda delle esigenze dei lavori, con il transito consentito sulla corsia libera e con il limite locale di velocità massima di 50 km/h.

Tale limitazione non sarà attiva nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì e nei giorni festivi e potrà interessare anche le rampe di entrata o di uscita degli svincoli lungo la statale 36 tra i km 8,555 e 49,500, se comprese nelle aree di cantiere dei tratti interessati dai lavori.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148